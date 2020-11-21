شاهد.. أول تحرك من التضامن تجاه سيدة المطر

السبت 21/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
Advertisements
أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن تقديرها للسيدة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهى تبيع "ترمس" أثناء موجة الطقس السيىء، والتي عرفت إعلاميا بـ "سيدة المطر"، قائلة: "نموذج من الأيادي الشريفة".

وأوضحت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هناك فريق الانقاذ بالوزارة توجه للسيدة، مشيرة إلى أنها سيدة المطر بسيطة وتعيش في منزل بسيط، وطلبت وحدة سكنية لها ولزوجها وأولادها، معقبة: "قالت لفريق الانقاذ مش همشي غير بجوزي وأولادي".

وأكت أنه تم التواصل على الفور مع محافظ الجيزة لتوفير وحدة سكنية لها، مؤكدة أن الدولة لن تتركها، مضيفة: "المواطنين في عنينا".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سيدة المطر بوابة الفجر المطر الفجر

أخبار تهمك

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

منذ ساعة

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 8 ساعات

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

منذ ساعة و نصف

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 7 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ ساعتين و 27 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ حوالي 3 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير تكشف حكم نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

منذ ساعة الا ربع

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 5 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 13 ساعة

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

سبب رحيل ماجد سامي عن وادي دجلة

منذ ساعة و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

"الفجر".. تنشر صورة الأم المثالية بالإسكندرية بصحبة أبنائها

قرار عاجل من التضامن بعد الاعتداء على فتاة دار نهر الحياة

"التضامن": تعاملنا مع المشردين في الشارع لحمايتهم من الطقس السيىء

وزيرة التضامن: إضافة 100 ألف أسرة لمستفيدي تكافل وكرامة قريبًا

شاهد.. محافظ شمال سيناء: قدمنا 2600 وحدة سكنية للأهالي

تعرف على نشاط وزارة التضامن الاجتماعي خلال أسبوع

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

تصرف مفاجئ من سيد عبد الحفيظ بعد وصول الأهلي إلى برج العرب

12:28 ص

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الزمالك

11:59 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»