شاهد.. أول تحرك من التضامن تجاه سيدة المطر

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أعربت نيفين القباج، وزيرة التضامن، عن تقديرها للسيدة التي انتشرت صورتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهى تبيع "ترمس" أثناء موجة الطقس السيىء، والتي عرفت إعلاميا بـ "سيدة المطر"، قائلة: "نموذج من الأيادي الشريفة".



وأوضحت "القباج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن هناك فريق الانقاذ بالوزارة توجه للسيدة، مشيرة إلى أنها سيدة المطر بسيطة وتعيش في منزل بسيط، وطلبت وحدة سكنية لها ولزوجها وأولادها، معقبة: "قالت لفريق الانقاذ مش همشي غير بجوزي وأولادي".



وأكت أنه تم التواصل على الفور مع محافظ الجيزة لتوفير وحدة سكنية لها، مؤكدة أن الدولة لن تتركها، مضيفة: "المواطنين في عنينا".

