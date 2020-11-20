أدهم نابلسي يبدع في الغناء باللهجة المصرية بأغنية "حان الآن"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:44 م
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أطلق الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ أغنيته الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "حان الآن"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد ياسر والكليب من إخراج عمر رمال.

ويقول مطلع الأغنية:"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي".

وقد حققت أغنية ​نابلسي الأخيرة​ "مش عيب" نجاحاً كبيراً، إذ تخطى عدد مشاهديها عبر "يوتيوب" 8 مليون ونصف حتى اليوم .

الأغنية هي تتر مسلسل "من الآخر"، من كلمات مازن ضاهر، ألحان أدهم وتوزيع جوزيف ديمرجيان، وطرح نابلسي الفيديو كليب مستعيناً بمشاهد من أحداث المسلسل، والذي هو من بطولة معتصم النهار وريتا حايك وبديع أبو شقرا وسينتيا صاموئيل، ومن تأليف إياد أبو الشامات، إخراج شارل شلالا، وإنتاج شركة الصبّاح إخوان لصاحبها السيّد صادق الصباح.

أخبار تهمك

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ حوالي 5 ساعات

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ حوالي 6 ساعات

إسلام جابر وإمام عاشور يضمنا التواجد في قائمة الزمالك للموسم الجديد

منذ ساعة

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 6 ساعات

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة فياريال في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

منذ ساعة و نصف

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

محافظ الإسكندرية: تعطيل الدراسة بالمدارس غدا.. ولا تغادروا منازلكم

منذ حوالي 4 ساعات

أخر تطورات إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 32 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

الأهلي يقترب من حسم كبرى صفقاته

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

06:40 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

اتحاد الكرة يصدم الزمالك

09:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»