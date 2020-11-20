أدهم نابلسي يبدع في الغناء باللهجة المصرية بأغنية "حان الآن"

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أطلق الفنان الأردني ​أدهم نابلسي​ أغنيته الجديدة باللهجة المصرية بعنوان "حان الآن"، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".



الأغنية من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع محمد ياسر والكليب من إخراج عمر رمال.



ويقول مطلع الأغنية:"وتعبيرآ عن الحاله اللي جوايا هقول كل الكلام دلوقتي لعنيكي وجودك جنبي بالنسبالي ده كفايه موافق اعمل اي حاجه ترضيكي".



وقد حققت أغنية ​نابلسي الأخيرة​ "مش عيب" نجاحاً كبيراً، إذ تخطى عدد مشاهديها عبر "يوتيوب" 8 مليون ونصف حتى اليوم .



الأغنية هي تتر مسلسل "من الآخر"، من كلمات مازن ضاهر، ألحان أدهم وتوزيع جوزيف ديمرجيان، وطرح نابلسي الفيديو كليب مستعيناً بمشاهد من أحداث المسلسل، والذي هو من بطولة معتصم النهار وريتا حايك وبديع أبو شقرا وسينتيا صاموئيل، ومن تأليف إياد أبو الشامات، إخراج شارل شلالا، وإنتاج شركة الصبّاح إخوان لصاحبها السيّد صادق الصباح.