أسعار النفط تعزز المكاسب الأسبوعية بالختام

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:44 م
بوابة الفجر
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عززت أسعار النفط المكاسب الأسبوعية بنهاية التعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات منصات التنقيب.

وكشفت بيانات "بيكرهيوز" عن تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري لأول مرة في 9 أسابيع.

وتلقت الأسعار أيضًا دعمًا من توقعات بأن منظمة أوبك وحلفائها وروسيا سوف يأخرون زيادة الإنتاج المخطط لها.

وسجلت أسعار النفط مكاسب أسبوعية بنحو 5 بالمائة مع الإشارات الإيجابية بشأن لقاح فيروس كورونا.

عند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 1 بالمائة إلى 42.15 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير  بنسبة 1.8 بالمائة إلى 45 دولاراً للبرميل.

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