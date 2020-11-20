أسعار الذهب تقلص الخسائر الأسبوعية بنهاية التعاملات

قلصت أسعار الذهب خسائرها للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن ارتفعت بنهاية التعاملات مع تزايد الأمال حول لقاح كورونا.





ويأتي ارتفاع أسعار الذهب في جلسة اليوم مع تزايد إصابات كورونا في العالم ومخاوف من توسيع عمليات الإغلاق الوطنية.





ومن ناحية أخرى، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إن مجموعة من برامج الإقراض الرئيسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ستنتهي في 31 ديسمبر، مما يثير الشكوك حول مستقبل الدعم المالي.





لكن سجلت أسعار المعدن الأصفر خسائر أسبوعية بنحو 0.7 بالمائة، حيث تأثرت سلباً بالتطورات الإيجابية بشأن لقاحات كورونا في الأسبوع الجاري.





وسحب المستثمرين 4 مليارات دولار من الذهب، وهي أكبر تدفقات خارجة للمعدن على الإطلاق، وسط اندفاع للأصول الخطرة، بحسب بيانات "بنك أوف أمريكا".





وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنحو 0.6 بالمائة إلى 1872.60 دولار للأوقية.





وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة عند 1874.40 دولار للأوقية.





وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 عند مستوى 92.42.