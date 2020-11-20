تتعلقان بالموجة الثانية من كورونا.. شائعتان نفتهما الحكومة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 08:13 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
تجري الحكومة استعدادات مكثفة لمواجهة موجة ثانية محتملة من جائحة كورونا، من خلال التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، لا سيما في ظل ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس.

وهناك بعض الشائعات التي تتعلق بالموجة الثانية من جائحة كورونا، منها اعتزام الحكومة إغلاق جميع الأندية ومراكز اللياقة البدنية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.

فيما يلي من سطور، ترصد "الفجر" شائعتين تتعلقان بالموجة الثانية من كورونا، نفتهما الحكومة:



إغلاق الأندية:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان له، اليوم الجمعة، أن بعض وسائل الإعلام، والمواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن اعتزام الحكومة إغلاق جميع الأندية، ومراكز اللياقة البدنية، تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وقال المركز إنه بالتواصل مع وزارة الشباب والرياضة، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لإغلاق الأندية، ومراكز اللياقة البدنية، تحسبا للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكدت وزارة الشباب والرياضة انتظام الأنشطة الرياضية داخل الأندية، ومراكز اللياقة البدنية، بشكل طبيعي، مع التزامها الكامل بجميع التدابير الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وإلزام المترددين عليها بارتداء الكمامات، ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مشددة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والإغلاق المؤقت لأي منشأة حال عدم الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات.

وتلتزم الأندية الرياضية، ومراكز الشباب، وصالات الألعاب الرياضية، والأندية الصحية، بكل الضوابط والتدابير الاحترازية، والاحتياطات الصحية، التي تقررها السلطات المختصة، والتي تتضمن الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم المستمر، فضلا عن تحديد نسبة الإشغال بصالات الألعاب الرياضية، والنوادي الصحية، سواء الكائنة داخل الأندية ومراكز الشباب أو خارجها، بنحو 25% من الطاقة الاستيعابية، كما يتم شن حملات تفتيشية للتأكيد من مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية في تلك المنشآت الرياضية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي منشأة مخالفة.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية:

كما أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء بشأن ارتفاع أسعار السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كوروناز

وقال المركز إنه بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لارتفاع أسعار أي من السلع الأساسية في المجمعات الاستهلاكية.

وأكدت وزارة التموين والتجاة الداخلية على استقرار أسعار جميع السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، بل وطرحها بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق، مع توافر مخزون استراتيجي منها يكفي لأشهر مقبلة، مشيرة إلى تشديد الرقابة على كل المجمعات الاستهلاكية، والمنافذ التموينية، بمختلف المحافظات، لضبط المخالفات، ومنع أي ممارسات احتكارية.

وأوضحت الوزارة أنه تم صرف أكثر من 50% من مقررات شهر نوفمبر الحالي لأصحاب البطاقات التموينية، حتى الآن، بجانب استمرار طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين، حيث تم ضخ السلع الغذائية بمختلف أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة، بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 25%، كما تم زيادة المعروض من المنتجات، لضمان استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين في مواعيدها المقررة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا المستجد جائحة كورونا الموجة الثانية من كورونا الحكومة تنفي شائعات

أخبار تهمك

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

منذ نصف ساعة

البنك الأهلي يغري نجم الزمالك للانضمام لصفوفه

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة بالكأس

منذ حوالي 4 ساعات

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 8 ساعات

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 11 ساعة

موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

منذ أقل من ساعة

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في مفاوضات الزمالك مع باسم مرسي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

منذ ساعة و نصف

الزمالك يستقر على الخطة المثالية لأسبوع الحسم قبل نهائي إفريقيا

منذ ساعتين

تعرف على معلقي قمة 27 نوفمبر بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

منذ ساعتين و 18 دقيقة

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

خطر الإصابات يهدد ريال مدريد قبل مواجهة فياريال

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي وجود نقص السلع التموينية وارتفاع أسعارها بالمجمعات الاستهلاكية

أول رد للحكومة على وقف صرف المقررات التموينية لشهر فبراير

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم التمويني تدريجيا خلال 2020

بني سويف تواصل فض تجمعات الأفراح وغّلق المقاهي وصالات الجيم (فيديو)

لمخالفة قرار رئيس الحكومة.. تشميع "ورشة كاوتش" ببني سويف (صور)

التموين تكشف حقيقة نقص اللحوم والسلع الإستراتيجية في مصر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:40 م

التنمية المحلية تحسم الجدل بشأن تداول الشيشة في المقاهي

مفاجأة.. موسيماني يحدد ظهير أيمن الأهلي أمام الزمالك في نهائي إفريقيا

07:30 م

موسيماني يُوصي الأهلي بالتعاقد مع نجم الفراعنة

05:33 م

أخيرا.. الأهلي ينهى صفقة الموسم

05:02 م

بعد إصابته بكورونا.. هل يلحق نجم الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا؟

08:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»