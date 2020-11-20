بسبب الطقس السئ.. سقوط شجرتين بأحد شوارع الوايلى

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تسبب سقوط شجرتين بسبب الطقس السىء فى توقف حركة المرور بشارع الظاهر بمنطقة الوايلى.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من شرطة النجدة مفادة سقوط شجرتين بشارع الظاهر نتيجة سوء الاحوال الجوية، وعلى الفور انتقلت اجهزة الامن وعمال المحافظة وتم رفع الشجرتين وإعادة حركة المرور مرة أخرى.