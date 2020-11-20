موسميانى يراجع قراره بشأن نجم المنتخب الأولمبي

لم يحسم الجنوب إفريقى بيتسو موسميانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، مصير عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الجونة والمنتخب الأوليمبى، لصفوف الفريق خلال الموسم الجديد.









ويفكر موسيمانى، بشكل كبير في استعادة بعد ظهور اللاعب بشكل مميز فى تجربته مع المنتخب الأوليمبى وفريق الجونة خلال الفترة الماضية.





وتأتي رغبة الجنوب أفريقي بسبب اقتراب رحيل السنغالى أليو بادجى عن الفريق فى الأيام المقبلة، على سبيل الإعارة.



