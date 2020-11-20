الأهلي يدخل معسكرا مغلقا استعدادًا لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:22 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، دخول الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، معسكرًا مغلقًا ابتداء من بعد غدٍ الأحد، وذلك حتى الانتهاء من المباراة المرتقبة في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها مساء 27 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة.

جاء هذا القرار لتوفير مزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة الجمعة القادم. هذا ويُجري الفريق مسحة طبية مباشرة عقب مباراة أبو قير للأسمدة، المقرر لها مساء غدٍ في دور الـ8 بمسابقة كأس مصر.

أضاف عبد الحفيظ أن الفريق سيخوض مرانه بعد غدٍ الأحد على ملعب التتش بالجزيرة، وبعدها يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لنهائي دوري الأبطال.

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