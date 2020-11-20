لا تغادروا المنازل.. بيان تحذيري هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
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بيان تحذيري هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين

أصدرت منذ قليل محافظة الإسكندرية بيان تحذيري صباح اليوم الجمعة لجميع المواطنين بالمحافظة بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك بالتزامن من هطول الأمطار الغزيرة دون انقطاع على جميع أنحاء المحافظة، حيث ناشدت جميع المواطنين بضرورة عدم مغادرة المنازل والنزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى، وذلك حتى يتسنى للجهات المعنية القيام بعملها وكسح وشفط المياه المتجمعة في الشوارع.

بيان هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين

كما شددت المحافظة على جميع المواطنين بضرورة توخي الحذر وضرورة اتباع التعليمات التي أصدرتها المحافظة، من أجل سلامة وأمن المواطنين بالمحافظة خلال هذه الفترة وهى:

عدم ‏الوقوف أسفل الشرفات القديمة والمتهالكة.
تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.
عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

وشهدت صباح اليوم محافظة الإسكندرية أمطار غزيرة وصلت لحد السيول مع نشاط للرياح الجنوبية بالتزامن مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، حيث أغرقت تلك الأمطار الغزيرة الشوارع، وجاري الآن محاولة كسح وشفط المياه المتراكمة، من أجل عودة الشوارع إلى طبيعتها وعدم عرقلة السير أمام المواطنين.

بيان تحذيري هام من محافظة الإسكندرية للمواطنين

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