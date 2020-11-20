حطم رقما قياسيا لأعلى قفزة خارج الماء.. من هو السباح المصري عمر سيد شعبان؟

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 06:52 م
بوابة الفجر
محمد عوده
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نجح السباح المصرى عمر سيد شعبان، لاعب المنتخب القومى للسباحة بالزعانف، فى تحقيق إنجاز جديد للرياضة المصرية، بعد نجاحه فى رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس لأعلى قفزة خارج الماء.

واستطاع السباح تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينس ريكورد، لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو، بارتفاع مترين و10 سنتيمترات، ليعود ويسجل مرة أخرى محققا رقما قياسيا أكبر بارتفاع مترين و30 سنتيمترا.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن السباح المصرى عمر سيد شعبان:

- فى عام 2015، شارك السباح المصرى عمر سيد شعبان، فى بطولة كأس العالم للأندية، وحصد المركز الثانى 100 متر مونو، والمركز الثالث 50 متر مونو تحت الماء، والمركز الثالث 50 مونو.

- فى عام 2016، حصل السباح عمر شعبان على كأس أحسن سباح، فى بطولة الجمهورية، وكأس مصر.

- حقق السباح المصرى 3 أرقام قياسية.

- الرقم القياسى الأول: 100 متر، فى زمن 37.92.

- الرقم الثاني: 50 متر تحت المياه، فى زمن 15.06.

- الرقم الثالث: 50 متر مونو، فى زمن 16.94.

- فى التصنيف العالمى صنف ثانيا فى الـ50 متر لعام 2017، والثاني عربيا.

- فى عام 2018 حصد كأس أحسن مرحلة.

- حصل على كأس مصر 19 مرة.

- فى عام 2019، حصد كأس أحسن سباح بطولة جمهورية وكأس مصر.

- وفى الأخير، سجل رقما قياسيا جديدا بموسوعة جينس ريكورد، لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو، بارتفاع مترين و30 سنتيمترا.

- بذلك الرقم الجديد، استطاع عمر كسر الرقم الحالى، المسجل بارتفاع مترين و5 سنتيمترات، لكل من البطل المصرى سيد الباروكى، وبطل العالم الإيطالى استيفانو فيدجينى.

كان الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، قد شهد تحقيق مصر لإنجاز جديد، وتحطيم رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس لأعلى قفزة خارج الماء، للسباح المصرى عمر سيد شعبان، لاعب المنتخب القومى للسباحة بالزعانف.

وأعرب صبحى عن سعادته البالغة بتحطيم الرقم القياسى بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكدا أن المصرى أثبت قدرته وكفاءته على كسر المستحيل، وحفر اسمه من ذهب فى سطور العالمية.

حضر المحاولة سامح الشاذلى، رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والدكتورة سونيا عبد الوهاب، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير لشئون التنمية الرياضية.

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