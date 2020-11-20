قريبا.. "أنصاف مجانين" عمل فني جديد لأحمد خالد صالح

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلن الفنان أحمد خالد صالح عن استعداده لعمل فني جديد باسم "أنصاف مجانين" وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب أحمد خالد صالح قائلا: "مسلسل أنصاف مجانين مأخوذ عن رواية الكاتبة شيماء الشريف تأليف وسيناريو مريم ناعوم وإخراج عمر رشدي مدير تصوير علي عادل من انتاجات منصة فيو الأصلية..قريبا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد خالد صالح مشاركته في حكاية "لازم أعيش" مع الفنانة جميلة عوض والتي حققت نجاحا كبيرا فور عرضها.
قريبا.. "أنصاف مجانين" عمل فني جديد لأحمد خالد صالح
قريبا.. "أنصاف مجانين" عمل فني جديد لأحمد خالد صالح

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