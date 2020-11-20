رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة شهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي..عبر وزارة القوى العاملة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:55 م
بوابة الفجر
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رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة شهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي..عبر وزارة القوى العاملة

ننشر لكم الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة شهر نوفمبر 2020 عبر موقع وزارة القوى العاملة بالرقم القومي، حيث يبحث المواطنين المتقدمين للحصول على المنحة بالموعد المحدد ومعرفة  عن أسماء المقبولين في منحة العمالة خلال دفعتها الجديدة وذلك بعدما تم فرز كافة الطلبات المقدمة من قبل المسؤولين في وزارة القوى العاملة.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يتم صرف الدفعة الرابعة بمنحة العمالة الغير منتظمة لهذا الشهر الجاري ،بصرفها بالمكاتب البريد بجميع المحافظات جمهورية مصر العربية ،حيث يتم بطلب البطاقة الخاصة بالرقم القومي ،بصرف المنحة ال500 جنيه الخاصة بهم من مكاتب البريد صباح الأمس

خطوات موعد صرف منحة العمالة بالرقم القومي

يستطيع المواطنين صرف المنحة العمالة الغير منتظمة ،بارسال الرقم القومي برسالة نصية sms على الرقم 2030 وقم بارسالها وسوف تصلك مدى استحقاقك من المنحة بالوزارة القوى العاملة ،ويمكنكم عرفة الأسماء التي تم قبولها في الدفعة الجديدة، وذلك عبر خطوات الأتية :

يمكنكم الدخول موقع وزارة القوى العاملة أولا.
ثم دخول  الخدمة الخاصة بالاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة.

يجب أن يكون معك بطاقتك الشخصية حيث سيطلب الموقع الرقم القومي المدون بها.
بعد ذلك ستضغط على زر المربع استعلم.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة دفعة شهر نوفمبر 2020 بالرقم القومي..عبر وزارة القوى العاملة

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موعد صرف منحة العمالة الغير منتظمه شهر نوفمبر العمالة غير المنتظمه

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