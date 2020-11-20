البورصة الأمريكية تتراجع فى مستهل التعاملات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:17 م
بوابة الفجر
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هبطت مؤشرات البورصة الأمريكية في مستهل التعاملات اليوم الجمعة، مع تزايد إصابات كورونا لتسجل أكثر من 187 ألف حالة بالأمس.

ومن جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إنه سيناقش وزعماء الحزب الجمهوري خطة لتمرير التحفيز المستهدف بمساعدة الديمقراطيين في الأسابيع المقبلة.

لكن من ناحية أخرى، تحاول الإدارة الأمريكية إنهاء التمويل لبعض برامج الطوارئ التي تم تنفيذها خلال فترة كورونا من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وأثارت هذه الخطوة خلافاً مع  البنك المركزي، الذي قال إن البرامج تواصل أداء دور مهم لدعم الاقتصاد الضعيف.

لكن تتجه "وول ستريت" لتحقيق مكاسب أسبوعية على خلفية التطورات الإيجابية بشأن عدة لقاحات محتملة لفيروس كورونا.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة، ليسجل 29446.4 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.07 بالمائة، ليصل إلى 3579.7 نقطة، في حين هبط "ناسداك" التكنولوجي بنحو 0.06 بالمائة إلى مستوى 11897.5 نقطة.

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