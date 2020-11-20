حسين الجسمي يغازل جمهوره في أحدث ظهور عبر "إنستجرام"

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يحرص المطرب حسين الجسمي التفاعل الدائم مع محبيه بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.



وشارك حسين الجسمي جمهوره بصورة جديده له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وعلق حسين الجسمي على الصورة وكتب : أنا أكثرهم بقاء وأكثرهم تخلي ، وأنت تحدد من أكون معك.



في سياق متصل، حققت أغنية "بالبنط العريض" للمطرب الإماراتي حسين الجسمي، نجاحا كبيرا جدًا حيث اقتربت من كسر حاجز الـ 283 مليون مشاهدة منذ طرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات يوتيوب في 15 أغسطس الماضي.



تقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض.. غالي واقرب م الوريد.. حالتي تتشخص جُنون.. بيقولولي انا بيك مريض.. أتاري كُل ما احب فيك".