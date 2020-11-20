تعرف على موعد وصول فرجانى ساسى للزمالك

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 04:17 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
Advertisements
يصل إلى القاهرة غدا السبت التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

وينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد عودته والاطمئنان عليه بإجراء مسحة طبية وفقا للبروتوكول المتبع.

ويغيب ساسي عن مباراة الفريق المقبلة أمام نادي مصر غدا السبت ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الزمالك بعد مباراة الكأس لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي ستجمع الفريقين يوم السابع والعشرين من نوفمبر الجاري.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصر كاس مصر كاس مص ساسي الزمالك

أخبار تهمك

الأهلي يتوصل لاتفاق لتجديد عقد نجمه

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يوافق على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من التعاقد مع حارس بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ يوم

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

منذ ساعة و 23 دقيقة

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل- إصابة نجم جديد في الأهلي بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 45 دقيقة

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يكشف موعد انتظام محمد هاني وأجاي في التدريبات الجماعية

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 16 ساعة

كلوب يتحدث عن إصابة محمد صلاح

منذ أقل من ساعتين

الكشف عن معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن

منذ أقل من ساعتين

تعرف على معلق مواجهة الأهلي والزمالك بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:34 م

بعد ضم بانون.. الأهلي يعرض نجم الفريق للبيع

الجونة يعلن تعاقده مع ٦ صفقات جديدة

03:02 م

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

فرمان ناري.. الأهلي يحسم مصير نجم الفريق

01:31 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»