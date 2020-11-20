نائب رئيس هيئة "المجتمعات العمرانية" يتفقد محاور الطرق وأعمال التطوير بالقاهرة الجديدة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:45 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
أحمد الشيخ
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قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية، لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز  المدينة، وقيادات الهيئة.

وتفقد نائب رئيس الهيئة، محور محمد نجيب والمنطقة الصناعية وطريق العين السخنة القديم ومنطقة الحزام الاخضر بالتجمع الثالث.

ووجه ممدوح، بضرورة العمل على تطوير المناطق حول المنطقة الصناعية، وعلى جانب طريق العين السخنة حيث يعتبر الطريق واجهة لمدينة القاهرة الجديدة.

كما أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على ضرورة الاهتمام بمنطقة الحزام الأخضر، حيث يعتبر متنفسا قويا لسكان منطقة التجمع الثالث، مشيرا إلى أن الزيارة تأتى فى إطار المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من مشروعات بالمدن الجديدة.

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وزارة الإسكان هيئة المجتمعات العمرانية عبد المطلب ممدوح جوله تفقديه القاهرة الجديدة

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