نائبا وزيرا الإسكان والاتصالات يُشاركان في احتفالية تسليم شهادات دورة إدارة المشروعات “PMP”

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:26 م
جانب من الدورة
جانب من الدورة
أحمد الشيخ
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شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية ورئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إحتفالية تسليم شهادات إتمام دورة إدارة المشروعات “PMP” وذلك ضمن برنامج التطوير المؤسسي وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في إطار إستراتيجية مصر الرقمية والذي تقوم به وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


وقامت الدكتورة غادة لبيب، في بداية الإحتفال بالترحيب بالدكتور سيد إسماعيل، والمتدربين من قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وتقديم عرض عن إستراتيجية مصر الرقمية والبرامج المختلفة التي تدعمها وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.


وأشادت  الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالأداء المتميز للمجموعة التدريبية طوال فترة التدريب وأكدت على أنه جار حالياً التنسيق لتدريب مجموعة أخرى من العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لإستكمال مسيرة التطوير المؤسسي.


من جانبه وجه الدكتور سيد إسماعيل،  الشكر للدكتورة غادة لبيب، لدورها في تحقيق التعاون المُثمر والبناء بين وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والإتصالات، من خلال إعداد البرامج التدريبية المتميزة في مجال إدارة المشروعات والتي تُساهم بشكل مباشر في تحسين إدارة المشروعات الإستثمارية الكبرى بقطاع هام وحيوي مثل قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تزيد إستثماراته خلال العام المالي الحالي عن 30 مليار جنيه، مضيفا: احب أن اشكر وزارة الاتصالات على التعاون واهتمامها بتطوير الكوادر البشرية العاملة بقطاع المرافق واتاحة الفرصة لعدد ٢٠ متدربا للحصول على شهادة اتمام دورة ادارة المشروعات من جهة معتمدة والتي تُعد الخطوة الاولي للحصول على شهادة متخصصة في إدارة المشروعات.


وقال نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية فى كلمته خلال الاحتفال: أوّد أيضا أن اشكر المتدربين على التزامهم وتميزهم اثناء الفترة التدريبية، متمنيا  استكمال المسيرة والاستفادة من الشهادة المعتمدة والتقدم للاختبار الدولي للحصول على شهادة متخصصة في إدارة المشروعات.


كما  أكد نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، حرص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تقديم الدعم الفني لكافة الجهات التابعة للوزارة، حيث شملت الدورة التدريبية  بعض العاملين بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي و هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات المنوفية و الغربية ودمياط والدقهلية والبحيرة.


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وزير اسكان نائب وزير التصالات التحول الرقمي البنية التحتية

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