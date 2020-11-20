ننشر رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين من منحة العمالة غير المنتظمه الدفعة الرابعة.. (منحة 500 جنيه) وزارة القوى العاملة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:32 ص
العمالة غير المنتظمه
العمالة غير المنتظمه
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ننشر رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين من منحة العمالة غير المنتظمه الدفعة الرابعة.. (منحة 500 جنيه) وزارة القوى العاملة

رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين من منحة العمالة غير المنتظمه الدفعة الرابعة 2020 | ينتظر كثير من المواطنين إعلان الحكومة عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لمعرفه أسماء الأشخاص المستفيده من صرف المنحة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للفئات التي تضررت من فيروس كورونا خلال الموجة الأولى، والتي استطاعت أن تؤثر على راتب بعض الأسر ذو الدخل الضعيف، الأمر الذي لا تتحمله الظروف الحالية تلبية لمتطلبات الحياة من مأكل وملبس وغيرها.

أسماء مستحقين منحة العمالة غير المنتظمه 2020
أثرت الجائحة الأولى لوباء كورونا على عدد من القطاعات، حيث تم إغلاق بعض القطاعات وتوقفت أعمال العاملين من الدولة، لذا قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة العمالة غير المنتظمه والتي تبلغ 500 جنيه لمدة ثلاثه أشهر وتقدر المنحه بمبلغ 1500 جنيه خلال الثلاثة شهور الماضية عن وعندما عاد وباء كورونا للمرة الثانية قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف المنحة للعاملين لمدة ثلاثة أشهر أخرى وحتى نهاية العام.

وزاره القوى العاملة
قامت وزارة القوى العاملة بفتح باب التسجيل و الإعلان عن رابط التسجيل حتى يتمكن العمال المستحقين للمنحة الدخول على الرابط و تحديث البيانات الخاصه بهم، والاستفادة من صرف المنحة خلال الدفعات التالية.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة
وزير القوى العامله الدكتور محمد سعفان أكد أنه لا توجد أي جهه أخرى تستطيع الإعلان عن أسماء المستفيدين، فلا يوجد رابط حاليا يمكنه الدخول عليه وأن الاستعلام الوحيد التي تقوم به الوزارة الإعلان عن أسماء المستفيدين هي وزاره القوى العاملة التي سترسل الأسماء إلى وزارة الاتصالات لكي يتم إرسالها عن طريق هاتف المحمول على الرقم المحدد لكل شخص وتحديد مكان صرف المنحة.

ننشر رابط الاستعلام عن أسماء المستحقين من منحة العمالة غير المنتظمه الدفعة الرابعة.. (منحة 500 جنيه) وزارة القوى العاملة

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