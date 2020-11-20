بيونج يانج تهاجم مجلس الأمن الدولي بعد انتقاده برنامجها الفضائي

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
كيم سونغ
كيم سونغ
وكالات
Advertisements

انتقد سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي بعد اعتباره برنامج الفضاء الخارجي في بلاده تهديدا، ووصف المجلس بأنه "جهاز غير ديمقراطي ويفتقد الحيادية".

 

وشدد كيم سونغ، رئيس بعثة كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، في بيان له على أهمية إصلاح الأمم المتحدة من أجل تمثيل أفضل للدول الأعضاء فيها، وقال: "حتى الآن وبعد 75 عاما من تأسيس الأمم المتحدة، لا يخرج مجلس الأمن نفسه من وصمة العار التي تلحق بجهاز غير ديمقراطي يخلو من الحيادية".

 

وانتقد المبعوث الأمم المتحدة لإدانتها برنامج بلاده للفضاء الخارجي ووصفه بأنه يمثل تهديدا للسلام الدولي، وقال إن "ممارسة المعايير المزدوجة والظلم لم يعد مسموحا به.. إن الغزوات المسلحة غير المشروعة والضربات الجوية ضد دول ذات سيادة أسفرت عن مقتل مدنيين وهو أمر لا جدال فيه، في حين أن تدابير الدفاع عن النفس الصالحة لحماية السيادة وحتى استكشاف الفضاء الخارجي للأغراض السلمية توصف بأنها تهديدات للسلام الدولي".

 

وأكد كيم، على وجه الخصوص، على أنه "لا ينبغي أبدا" السماح لليابان بأن تصبح عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، وقال: "اليابان دولة مجرمة حرب تسببت في محن ومعاناة لا حد لها للبشرية من خلال غزو العديد من الدول الآسيوية، بما في ذلك كوريا" إبان الحرب العالمية الثانية.

أخبار تهمك

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

منذ 11 دقائق

بوكيتينيو يوافق على تدريب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 15 ساعة

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل أتليتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

منذ حوالي 5 ساعات

تصريحات قوية من فاروق جعفر عن نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية محتملة بين الزمالك وبيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

10:03 ص

أزمة جديدة في نهائي دوري أبطال إفريقيا

07:10 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»