موسيماني يطالب الأهلي بسرعة حسم تلك الصفقة

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:03 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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طالب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، بسرعة حسم أحد الصفقات، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت مصادر مطلعة، أن موسيماني طالب الأهلي بسرعة حسم صفقة أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادي دجلة.

وأوضحت، أن موسيماني يريد الاستقرار على جميع العناصر المتاحة أمامه، استعداداً لبدء الموسم الجديد.

وأوضح المصدر، أن موسيماني شدد على ضرورة التحرك سريعًا في ملف التعاقدات الجديدة وحسم اللاعبين المنضمين وتسويق اللاعبين الذين لن يستمروا مع الفريق، للتركيز مع المجموعة التي ستكون في القائمة في الموسم الجديد.

وكانت مفاوضات الأهلي مع إدارة وادي دجلة جمدت خلال الأيام الأخيرة، بسبب رفض الأخيرة الحصول على لاعبين من الأهلي على سبيل الإعارة لإتمام صفقة "بيكهام"، وطلبت الحصول على المقابل المادي كاملا في صفقة انتقال اللاعب إلى القلعة الحمراء، وعدم حاجتهم للاعبين على سبيل الإعارة.

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