تشكيل أتليتيكو مدريد المتوقع لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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يستضيف أتليتيكو مدريد على أرضية ميدانه، واندا ميتروبوليتانو، مساء السبت 21 نوفمبر، فريق برشلونة، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

ويسعى أتليتيكو مدريد لتحقيق الفوز على غريمه الكتالوني، من أجل مواصلة الزحف نحو مراكز الصدارة في البطولة.
ويحتل أتليتيكو مدريد، المركز الثالث في ترتيب أندية الليجا برصيد 17 نقطة، بفارق 3 نقاط خلف ريال سوسيداد المتصدر، بينما يحتل برشلونة لمركز الثامن برصيد 11 نقطة.
واستقر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتيكو مدريد، على التشكيل الأمثل للمباراة، والذي قد يتكون من:

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: كيران تربييه – خوسيه ماريا خيمينيز – ستيفان سافيتش – رينان لودي.
خط الوسط: ساؤول نيجيز – كوكي – لوكاس توريرا – ماركوس يورنتي.
خط الهجوم: جواو فيليكس – آنخيل كوريا.


تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت جرينتش.

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