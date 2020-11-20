زوجة ماجد المصري تكشف نتيجة آخر مسحة أجرتها لكورونا

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 03:49 ص
بوابة الفجر
Advertisements
أكدت رانيا أبو النصر، زوجة الفنان ماجد المصرى، أن أخر اختبار أجرته للكشف عن فيروس كورونا pcr، أظهرت نتيجة سلبية العينة وذلك عبر حسابها على انستجرام:

وقالت رانيا: ""أنا الحمد الله سليمة وزى الفل، وعملت pcr تانية وطلعت سلبية، بشكر كل الناس اللى كانت بتدعيلى وبتسأل عليا، بشكر جوزى حبيبى اللى تعب معايا ومسبنيش لحظة، بشكر أهلى وأصحابى، ربنا يخليكم ليا وميحرمنيش منكم أبدا".

كان الفنان ماجد المصرى، أعلن أنه أجرى مسحة اختبار الفيروس، بعد إعلان زوجته رانيا أبو النصر، إصابتها بالفيروس.

وكتب المصرى، عبر حسابه على انستجرام: "الحمد لله.. بعد إصابة زوجتى، عملت أنا وأولادى المسحة للتأكيد، والحمد لله سلبية"

وأكد أنهم سيجرون مسحة تانية لزوجته، مضيفًا: "إن شاء الله خير وربنا يشفى كل مريض".


أخبار تهمك

الكشف عن تطورات جديدة بشأن موقف بادجي فى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 10 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

سبب تحول الفنان عادل إمام من زملكاوي إلى أهلاوي!

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 8 ساعات

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

عاجل| بايدن يوجه الاتهامات لإدارة ترامب... ويُحذر من كارثة

12:20 ص

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يضع عينه على نجم الدوري المصري تحسبًا لفشل صفقة سيرينو

01:54 ص

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

10:44 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»