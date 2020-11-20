عزت العلايلي: مشواري الفني كان صعبا جدا ولم يكن مفروشا بالورود

قيّم الفنان الكبير عزت العلايلي مشواره الفني، قائلًا إنه كان صعبا جدا، ولم يكن مفروشا بالورود، مضيفًا: "مررت بصعوبات كثيرة فيه، ولكن هذا علمني التحدي والتجلد والمثابرة، لذلك على الرغم من العقبات تحولت لعطاء فني كبير وتاريخ من الأفلام والأعمال التي أفتخر بها.





وأضاف في تصريحات صحفية: "تعاملت طوال حياتي بطريقة معينة، وكنت أضع أمامي جملة مهمة وهي كلمة السر في مشواري، وهي "اقتنع بما تفعل".



