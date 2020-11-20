سبب تحول الفنان عادل إمام من زملكاوي إلى أهلاوي!

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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علق المنتج الفني المصري جمال العدل، على انتماء الفنان عادل إمام الكروي في الدوري المصري، قائلًا إن عادل إمام، كان في البداية من مشجعي نادي الزمالك، ولكنه تحول إلى أحد مشجعي النادي الأهلي إرضاء لنجله الأكبر المخرج رامي إمام، الذي هو من كبار محبي "النادي الأحمر".

وتابع: "هذا ما أعلمه وأتذكره عن ميول عادل إمام الكروية، لكنه لم يفصح عنها بشكل رسمي للجماهير".

وأضاف: "لا يعنيني كثيرا اعتراف عادل إمام بأنه كان زملكاوي، وتشجيع نادي الزمالك ليس عيبا على الإطلاق، ولكنه فخر وشرف لكل من ينتمي للقلعة البيضاء".

وأضاف: "عادل إمام ليس أهم قيمة من الأديب العالمي نجيب محفوظ أو العالم المصري أحمد زويل أو طبيب القلب مجدي يعقوب، الذين أعلنوا جميعا وبفخر انتماءهم لنادي الزمالك".

وكان الفنان عادل إمام قال إنه كان يشجع نادي الزمالك منذ صغره قبل أن يتحول إلى تشجيع النادي الأهلي، وذلك بعد مشاهدته لمباراة قمة بين الفريقين.


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