ماذا إذا رفض "ترامب" تسليم السلطة للرئيس المنتخب.. أحمد المسلماني يجيب

قال الكاتب أحمد المسلماني، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا لم يسلم السلطة للرئيس الأمريكي المنتحب جون بادين في 20 يناير، فهذا لا يعني شيئًا من الناحية الدستورية أو القانونية.





تابع "المسلماني"، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن "ترامب" سيصبح مواطن عادي الساعة 12 ودقيقة من ظهر 20 يناير، ومن ثم تبدأ الملاحقات القضائية للرئيس ترامب.





وأشار إلى أن ترامب لا يعترف بنتائج الانتخابات، لأنه يريد أن يحصل على حصانة قضائية من بعض قاضيا الضراب، وبعض القضايا الخاصة بالسيدات، وبعض الخلاف على الميراث.





قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن: "يمكننا التغلب على كورونا لكن بمشاركة الجميع".





وتابع "بايدن": "نحتاج خطة عمل لتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا"، مستكملًا: "بحثت مع حكام الولايات سبل تسهيل الاختبارات وتوفير اللقاح".



