عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
منى صموئيل
Advertisements
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 143 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101564 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 342 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 111955 حالة من ضمنهم 101564 حالة تم شفاؤها، و6508 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

كانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس، تسجيل 329 حالة إصابة بفيروس كورونا,

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا فيروس كورونا بيان فيروس كورونا بيان الصحة

أخبار تهمك

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 28 دقيقة

الأهلي يرفض التعاقد مع ظهير إيسر

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

منذ ساعة و 8 دقيقة

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 7 ساعات

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

لجنة مكافحة كورونا تفجر مفاجأة عن قدرة الفيروس القاتل (فيديو)

لجنة مكافحة كورونا: نحن الآن في ذروة انتشار الفيروس (فيديو)

"تحت الألف".. الصحة تعلن تراجع إصابات كورونا بمصر

83 ألف حالة.. مصر تسجل رقمًا جديدًا في إصابات كورونا

مصر تقترب من تسجيل 85 ألف إصابة بفيروس كورونا

بشرى سارة بشأن كورونا.. مصر تقترب من تسجيل 35 ألف حالة شفاء

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:04 ص

عاجل| ارتفاع طفيف في إصابات كورونا.. "الصحة" تعلن التفاصيل

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

10:44 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

10:50 م

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»