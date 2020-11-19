أسعار النفط تتراجع بالختام مع تزايد الإصابات بـ "كوفيد-19"

تراجعت أسعار النفط بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع عودة مخاوف الطلب جراء تزايد إصابات "كوفيد-19".









وتجاوز عدد الوفيات في الولايات المتحدة 250 ألفاً بسبب كورونا، بينما ارتفعت الحالات اليومية في اليابان وروسيا.





وارتفعت أسعار الخام بالأمس لأعلى مستوى في 11 أسبوعاً مع آمال اللقاح المحتمل.





كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بالأمس عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي لكن بأقل من توقعات المحللين، في حين ارتفع إنتاج النفط الأمريكي بنحو 400 ألف برميل يومياً خلال نفس الفترة.





عند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة إلى 41.74 دولار للبرميل.





وبحلول الساعة 7:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يناير بنسبة 0.1 بالمائة إلى 44.30 دولار للبرميل.