وزيرة الثقافة تشهد أولى ليالي الوصية بالقومي وتوجه بمد عرضها وتقديمها بالمحافظات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أولى ليالي العرض المسرحي "الوصية" من إنتاج فرقة المسرح القومي ضمن مبادرة "اعرف جيشك" على خشبة المسرح القومي بالعتبة بحضوراللواءاركان حرب احمد شاهين نائب مدير الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا، المخرج إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح والفنان إيهاب فهمي مدير الفرقة، الدكتور عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية.

أشادت وزيرة الثقافة بفكرة العرض وأداء أبطاله والقيم الإيجابية التي يحملها وقالت إن الفنون وخاصة المسرح قادرة على تأريخ بطولات أبنائنا من رجال الشرطة والجيش إلى جانب دوره في تأصيل الهوية الوطنية لدى الجمهور وأضافت أن تقدم سير شهدائنا في أعمال مسرحية يعد استكمالا لاستراتيجية وزارة الثقافة الهادفة إلى تخليد الرموز الوطنية وأكد أن الوصية هي بداية لسلسلة من الأعمال المسرحية التي سوف تنتجها وزارة الثقافة لتعريف الجمهور ببطولات شهداء الوطن ووجهت بمد عرض المسرحية لفترة اطول في القاهرة ثم تطوف بعدها المحافظات والجامعات لانه من الهام ان يتعرف ابنائنا على تاريخنا العظيم.

العرض من تأليف أيمن سلامة، ومن إخراج المخرج الكبير خالد جلال، ويستمر العرض حتى السبت ٢١ نوفمبر الجاري، وذلك ضمن مبادرة "اعرف جيشك " التي يتبناها البيت الفني للمسرح للتعريف بإنجازات القوات المسلحة المصرية ورفع الوعي بأهمية دورها في حماية الوطن من خطر الإرهاب. 

العرض عن قصة الشهيد محمد المعتز رشاد أحد مقاتلي القوات المسلحة البواسل، والذي استشهد بمدينة رفح عام ٢٠١٥، وذلك بمشاركة كوكبة من ألمع نجوم المسرح المصري، وهو عن قصة الشهيد محمد معتز رشاد وبطولة أحمد فؤاد سليم، سميرة عبد العزيز، ميدو عادل، محمود حافظ، محمد دسوقي، ألحان المهدي، بسنت صيام، البطولة الغنائية مي فاروق، أشعار محمد بهجت، موسيقى وألحان أحمد كيكار، استعراضات دكتور مجدي صابر، ملابس هالة الزهوي، ديكور محمد الغرباوي، مخرج منفذ علا فهمي.



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