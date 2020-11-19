مركز الأمير مشعل بن ماجد يوقّع 3 اتفاقيات للإسهام في التنمية الأسرية

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:50 م
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
عبدالرحمن بن عبيد اليوبي
الفجر السعودي
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رعى رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، بمقر الجامعة أمس، حفل توقيع 3 اتفاقيات لمركز الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز للبحوث الاجتماعية والإنسانية بالجامعة، بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور يوسف بن عبدالعزيز التركي.


ووُقِّعت الاتفاقية الأولى مع جمعية ماجد بن عبدالعزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية ويمثلها مدير عام الجمعية همام بن خالد زارع، في حين جاءت الاتفاقية الثانية مع جمعية المودة للتنمية الأسرية مثّلها رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل بن سيف الدين السمنودي، أما الاتفاقية الثالثة فكانت مع جمعية المسؤولية الاجتماعية للمدن الصناعية بجدة ومثلها المدير التنفيذي للجمعية هبة بنت محمد بخاري.


وأوضح رئيس الجامعة، أن الاتفاقيات الثلاث تأتي انطلاقاً من أهداف مركز الأمير مشعل بن ماجد للبحوث الاجتماعية والإنسانية في الجامعة بالتعاون والشراكة مع المؤسسات المجتمعية المختلفة في مجالات المركز، سعياً للتكامل في الجهود بما يخدم المجتمع في المجالات الاجتماعية المختلفة، سواء من حيث دراسات الظواهر والمشكلات المجتمعية أو من خلال التدريب والتوعية والاستشارات.


من جانبه أبان وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، أن مجالات التعاون بين المركز والجمعيات ستكون في جانب الدراسات والبحوث، وفي مجال تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية والتأهيلية والتثقيفية، وكذلك في مجال الاستشارات الاجتماعية والنفسية والتربوية وفق احتياجات هذه الجمعيات، حيث سيقوم المركز بتفعيل أوجه مجالات الاتفاقيات بما يخدم المجتمع، تنمية واستقرارًا وتقدمًا وتطورًا.

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