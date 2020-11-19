يوسف الخال يدخل "ظل" في رمضان 2021

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:35 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
تعاقدت شركة Media Revolution 7 مع النجم يوسف الخال لينضمّ لمسلسلها الرمضاني المنتظر (ظلّ)، الذي تحضّر له منذ أشهر، لينطلق تصويره قريبًا بين بيروت وأبو ظبي تحت إدارة المخرج التونسي محمد خياري.

العمل فكرة سيف رضى حامد، سيناريو وحوار زهير الملّا، وقد تم الاتفاق مؤخرًا مع يوسف على انضمامه لبطولة العمل، الذي سبق وأعلنت الشركة انضمام النجم باسل خياط إليه، على أن يجتمعا مع مجموعة من نجوم الدراما العربية، ليقدم الخال هذا العام شخصية ملفتة، قد تدفع ثمن قراراتها الجريئة، فيدخل في نفق طويل يحتم عليه الاختيار في مواقف مصيرية، وذلك بقالب تشويقيّ دراميّ اجتماعيّ ملفت ومختلف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الينا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

منذ 42 دقيقة

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ حوالي 4 ساعات

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

منذ أقل من ساعة

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

منذ أقل من ساعة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 10 ساعة

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ ساعتين و 40 دقيقة

كامافينجا يرد على اهتمام ريال مدريد بضمه

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

باسل خياط يتصدر بوستر مسلسله الجديد (صورة)

باسل خياط يتصدر بوستر مسلسل "الكاتب"

باسل خياط يكشف تفاصيل مسلسله "الكاتب" قبل عرضه في رمضان (فيديو)

"الفجر الفني" ينشر خريطة برامج ومسلسلات الـ"LBCI" والـ"LDC" في رمضان

بسبب كورونا.. الشرطة اللبنانية تقتحم موقع تصوير مسلسل باسل خياط

شاهد.. باسل خياط يطرح البوستر الدعائي الأول لمسلسل "النحات"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:44 م

الأهلي يرفع عرضه لحسم الصفقة الكبرى

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

موسيماني يطلب إعادة معار الأهلي

10:50 م

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

ديمبلي يحسم مصيره مع برشلونة

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»