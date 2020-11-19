رئيس دار الكتب والوثائق تشهد افتتاح معرض الأوبرا للكتاب

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افتتحت الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة مساء اليوم معرض الأوبرا الأول للكتاب المقرر انعقاده في الفتره من ١٩-٢٨ نوفمبر ٢٠٢٠ في ساحة مسرح الهناجر.



وكان في استقبالها عدد من قيادات الوزارة ومن بينهم الأستاذة الدكتورة نيفين محمد موسى رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية.

واصطحبت الدكتورة نيفين معالى الوزيرة في جولة بجناح دار الكتب والوثائق القومية داخل المعرض والذي يضم عددا كبيرا من الإصدارات المتميزة مثل ألف ليلة وليلة، كتاب المحاماة لفتحي زغلول، مذكرات محمد فريد، وكتاب بين التاريخ والسياسة ومجلد نوادر المخطوطات، وذلك

مع نسبة خصم ٢٥% على جميع الإصدارات.

وقد أشادت الوزيرة بجناح دار الكتب والوثائق القومية والأجنحة الأخرى لقطاعات الوزارة.