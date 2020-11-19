نتفليكس تعلن عن موعد إطلاق فيلم الأكشن العائلي "WE CAN BE HEROE

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:24 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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أعلنت شركة الإنتاج العالمية نتفليكس عن موعد إطلاق فيلم الأكشن العائلي "WE CAN BE HEROE

الفيلم من إخراج Robert Rodriguez، المخرج الذي قدم لنا سلسلة الأفلام

الشهيرة Spy Kids


يعرض حصريًا على نتفليكس يوم 1 يناير 2021






المخرج: Robert Rodriguez، المخرج الذي قدم لنا سلسلة الأفلام الشهيرة Spy Kids


الأبطال: YaYa Gosselin، Pedro Pascal، Priyanka Chopra Jonas، Christian Slater، Boyd

Holbrook، Christopher McDonald وAdriana Barraza



الممثلين: Vivien Blair، Isaiah Russell-Bailey، Akira Akbar، Lyon Daniels، Nathan Blair، Lotus Blossom، Hala Finley، Andy Walken، Dylan Henry Lau، Andrew Diaz، Taylor Dooley، Sung Kang، Haley Reinhart، J. Quinton Johnson، JJ Dashnaw


.نبذة عن الفيلم: حين يقوم فضائيون بغزو الأرض وخطف الأبطال الخارقين، يجب أن يتحد أولادهم ويتعلموا كيفية التعاون معًا إذا أرادوا إنقاذ ذويهم والعالم

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