موسيماني يفاضل بين ثنائي الأهلي لقيادة الجبهة اليمني في نهائي دوري الأبطال

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:13 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يفاضل الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين حسين الشحات أو رامي ربيعة لقيادة الجبهة اليُمنى للفريق في مباراة أبوقير للأسمدة في كأس مصر، لتعويض غياب محمد هاني.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية لكأس مصر.

ويغيب هاني عن لقاء أبوقير للإصابة التى تعرض لها في مباراة المنتخب الوطني أمام توجو، والتي أقيمت السبت الماضي في تصفيات أمم أفريقيا المقبلة.

ويرغب موسيماني في الدفع بالشحات أو ربيعة أمام أبوقير للأسمدة، من أجل قيادة الجبهة اليمنى وتجهيز بديل محمد هاني حال عدم لحاق الأخير بمباراة الزمالك في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في المباراة النهائية، بعدما نجح في تخطي عقبة نادي الوداد المغربي، بعد الفوز عليه في مباراة نصف النهائي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف، مجموع لقائي الذهاب والعودة.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية بين الأهلي والزمالك، يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب القاهرة الدولي.

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