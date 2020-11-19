خاص.. إيناس عبد الدايم: مصر في مكانة عالية بسبب إقامة معرض الكتاب

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
افتتحت اليوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب لأول مرة بدار الأوبرا المصرية بمسرح الهناجر.


وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أثناء افتتاح معرض الكتاب اليوم بالأوبرا إن ما يحتاجه النشأ هو حراك وقد قامو به بالفعل من خلال معرض الكتاب بالإسكندرية والمنصورة وأيضا إقامة معارض كثيرة.

وأضافت "عبد الدايم" أن إقامة معرض الكتاب هذا العام لأول مرة بالأوبرا وخاصة وأن هذه المنطقة يتردد عليها عدد كبير من فئات المجتمع وخاصة الشباب منهم مما يجعل ذلك يؤثر بالمجتمع.

وتابعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قائله أن الهدف من هذا المعرض أيضا دعم جميع دور النشر حيث توقفت معظم المعارض على مستوى العالم وتأجيلها مما جعل مصر في مكانة عالية لإصرارها على إقامة افتتاح معرض الكتاب في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ايناس عبد الدايم الينا الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ أقل من ساعتين

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ ساعتين

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ ساعتين و 9 دقيقة

نجم منتخب الجزائر يحسم موقفه من الانتقال إلى الأهلي

منذ ثلث ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يوضح حقيقة التعاقد مع أحمد توفيق

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

إيناس عبد الدايم ومحمد حفظي يفتتحا معرض "رحلة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" (صور)

إيناس عبدالدايم تتفقد مركز مصر للمعارض الدولية للاطمأنان على تجهيز معرض الكتاب (صور)

إيناس عبد الدايم: "أي مسؤول بوزارة الثقافة كان يأمل أن يأخذ المعرض شكلا آخر ومختلف" (فيديو)

محيي عبدالحي: السيسي بارك معرض الكتاب عندما افتتحه

إيناس عبد الدايم ومحافظ أسوان يفتتحان معرض كتاب قصور الثقافة (صور وفيديو)

افتتاح معرض "ألحان لونية" للفنان علي فوزي بالهناجر

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

08:00 م

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

08:25 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»