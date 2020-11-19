خاص.. إيناس عبد الدايم: مصر في مكانة عالية بسبب إقامة معرض الكتاب

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افتتحت اليوم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة معرض الكتاب لأول مرة بدار الأوبرا المصرية بمسرح الهناجر.





وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" أثناء افتتاح معرض الكتاب اليوم بالأوبرا إن ما يحتاجه النشأ هو حراك وقد قامو به بالفعل من خلال معرض الكتاب بالإسكندرية والمنصورة وأيضا إقامة معارض كثيرة.



وأضافت "عبد الدايم" أن إقامة معرض الكتاب هذا العام لأول مرة بالأوبرا وخاصة وأن هذه المنطقة يتردد عليها عدد كبير من فئات المجتمع وخاصة الشباب منهم مما يجعل ذلك يؤثر بالمجتمع.



وتابعت إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قائله أن الهدف من هذا المعرض أيضا دعم جميع دور النشر حيث توقفت معظم المعارض على مستوى العالم وتأجيلها مما جعل مصر في مكانة عالية لإصرارها على إقامة افتتاح معرض الكتاب في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم