بصحبة محمد رمضان .. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس"

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 08:45 م
محمد رمضان
محمد رمضان
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعيها بصور من مهرجان الفضائيات العربية بصحبة الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".

كما استعادت ذكريات مسلسل البرنس وكتبت " لبنى ورضوان البرنس.. من مهرجان الفضائيات العربية "

في سياق متصل، شاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية لعام 2020، ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن والذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في رمضان.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.
بصحبة محمد رمضان .. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس"
بصحبة محمد رمضان .. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس"
بصحبة محمد رمضان .. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس"
بصحبة محمد رمضان .. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس"

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نجلاء بدر مهرجان الفضاءيات محمد رمضان الينا

أخبار تهمك

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

منذ ساعة و 17 دقيقة

سيراميكا كليوباترا يتعاقد مع نحم الأهلي السابق

منذ 39 دقيقة

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يفاجئ أكرم توفيق بقرار جديد

منذ ساعتين و 12 دقيقة

مرتضي منصور يطلق تصريحا جديدا

منذ أقل من ساعتين

أزمة في الأهلي بسبب «بادجي»

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نشرها لصورة خادشه للحياء.. الجمهور لإبنته عمرو دياب: "لمي نفسك واعملي حاجه مفيدة"

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل - المصائب تتوالى.. إصابة جديدة تضرب صفوف الأهلي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الأزمات تتوالى.. الأهلي يفقد نجمه أمام أبو قير بكأس مصر

منذ 33 دقيقة

الزمالك يستهدف التعاقد مع ساحر منتخب تونس

منذ ثلث ساعة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ يوم

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

منذ ساعة الا ربع

موضوعات متعلقة

تامر مرسي يعلن التعاقد مع محمد رمضان لمدة سنتين

بدرية طلبة تستعيد ذكريات مسلسل "صد رد" مع جمهورها

شاهد.. بدرية طلبة تغازل جنهورها بإطلالة أنيقة

محمد رمضان يغازل جمهوره من وسط البحر

على أنغام "نمبر وان" أحدث ظهور لمحمد رمضان

محمد سامي يغازل زوجته مي عمر عبر "انستجرام"

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:00 م

الإصابة الثالثة.. الأهلي يتعرض لضربة قوية

مفاجأة.. بيراميدز يعرض نجمه على الأهلي من أجل ضم الشيخ

07:01 م

الأهلي يفاوض بيراميدز لضم الجوكر

07:29 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن رحيل نجوم الزمالك

07:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»