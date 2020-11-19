بصحبة محمد رمضان .. نجلاء بدر تستعيد ذكريات مسلسل "البرنس"

Advertisements



شاركت الفنانة نجلاء بدر، جمهورها ومتابعيها بصور من مهرجان الفضائيات العربية بصحبة الفنان محمد رمضان، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام".



كما استعادت ذكريات مسلسل البرنس وكتبت " لبنى ورضوان البرنس.. من مهرجان الفضائيات العربية "



في سياق متصل، شاركت نجلاء بدر في سباق الدراما الرمضانية لعام 2020، ببطولة مسلسل "البرنس" مع عدد من نجوم الفن والذي حقق نجاحا كبيرا منذ طرحه في رمضان.



المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.



وشاركت فى مسلسل "الفتوة" الذى تدور أحداثه فى زمن غير معاصر، وتعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى وتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.

