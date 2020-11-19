البورصات الأوروبية تتراجع بالختام مع مخاوف من تشديد إجراءات الإغلاق

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 07:54 م
بوابة الفجر
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تراجعت البورصات الأوروبية بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع مخاوف تشديد إجراءات الإغلاق وسط تزايد إصابات الوباء.

وتراجعت أسهم قطاع السفر والترفيه بنحو 1.7 بالمائة لتقود خسائر غالبية قطاعات البورصات الأوروبية.

وتتزايد المخاوف من إعادة عمليات الإغلاق واسعة النطاق مع تزايد إصابات كورونا بشكل كبير، حيث أعلنت مدينة نيويورك بالأمس أنها ستغلق المدارس.

ولم تستفد الأسهم الأوروبية من استمرار التطورات الإيجابية بشأن لقاح كورونا، حيث أظهرت نتائج أولية أن لقاح فيروس كورونا الذي تطوره جامعة "أكسفورد" و"أسترا زينيكا" آمن ويؤدي إلى استجابة مناعية مماثلة بين جميع البالغين.

وأعلنت شركة "فايزر" بالأمس أن التجارب النهائية أثبتت فاعلية لقاحها المحتمل لفيروس كورونا بنحو 95 بالمائة.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.7 بالمائة إلى 387.6 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.8 بالمائة مسجلاً 6334.3 نقطة.

وهبط المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 0.9 بالمائة إلى 13086.1 نقطة، كما تراجع "كاك" الفرنسي بنسبة 0.7 بالمائة إلى 5474.6 نقطة.

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