الثلاثاء المقبل.. احتفالية "تمكين ذوي القدرات الخاص.. لا التنمر" بكلية الطفولة جامعة عين شمس

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برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والفنون والدكتور. نڤين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس تنظم كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس إحتفالية تحت عنوان" تمكين ذوى القدرات الخاصة..لا التنمر"

وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق ٢٤ من نوفمبر الجارى فى تمام العاشرة صباحًا بالمدرج الرئيسي بالكلية صرح بذلك ا.د. هويدا الجبالى عميدة الكلية

مضيفة أن هذه الاحتفالية تأتى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوى الإحتياجات الخاصة وبهدف زيادة الوعى بقضايا الإعاقة وتمكينهم