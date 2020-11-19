مركز شباب تلا يفوز على ميت خلف ودياً

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
Advertisements
حقق فريق مركز شباب تلا فوزا وديا على ملعبه على حساب فريق ميت خلف، بهدف نظيف، اليوم الخميس، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد طايل بيكو في الدقيقة 29 للشوط الثاني من متابعة لتصويبة تصدى لها الحارس أيمن الفيل قبل أن يسددها بيكو في المرمى، وأدار اللقاء الحكم فايز زيدان.

أخبار تهمك

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ يوم

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 18 ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

منذ 38 دقيقة

صراع إنجليزي على نجم ريال مدريد في يناير المقبل

منذ ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 20 ساعة

مركز شباب تلا يفوز على ميت خلف ودياً

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

منذ ساعة

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 9 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

أرتيتا: لا تسألوني عن أوزيل مجددا

منذ ساعة و 19 دقيقة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
04:30 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الذهبية

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

01:38 م

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق في الأهلي

04:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»