مركز شباب تلا يفوز على ميت خلف ودياً

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حقق فريق مركز شباب تلا فوزا وديا على ملعبه على حساب فريق ميت خلف، بهدف نظيف، اليوم الخميس، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من دوري القسم الثالث 2020-2021.



سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب أحمد طايل بيكو في الدقيقة 29 للشوط الثاني من متابعة لتصويبة تصدى لها الحارس أيمن الفيل قبل أن يسددها بيكو في المرمى، وأدار اللقاء الحكم فايز زيدان.