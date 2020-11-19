موعد سحب قرعة الدوري المغربي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:56 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موعد إجراء عملية سحب قرعة البطولة الوطنية الإحترافية في قسميها الأول والثاني وذلك إستعداداً لإنطلاق المنافسات الشهر القادم.


وتم تحديد يوم الأحد القادم موعداً لإجراء عملية سحب قرعة البطولة الإحترافية حيث قالت الجامعة في بيان لها: " يعقد المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يوم السبت 21 نوفمبر 2020 اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية بمعية كل من العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية والعصبة الوطنية لكرة القدم هواة والعصبة الوطنية لكرة القدم النسوية والعصبة الوطنية لكرة القدم المتنوعة، وسيخصص جدول أعماله وفقاً للآتي :-


إنطلاقة الموسم الكروي الجديد.
الوضعية المالية للفرق.
إنتقالات اللاعبين.

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سحب قرعة الدوري المغربي الدوري المغربي

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