أوبلاك يستعد لبرشلونة برقم دولي مميز

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:32 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
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ينضم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادي أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم الخميس للروخيبلانكوس إستعداداً لمواجهة الفريق المقبلة ضد برشلونة في الدوري الاسباني الممتاز بعد إنتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في دوري الأمم الأوروبية.


وبعد التعادل سلبياً أمام منتخب اليونان في آخر جولات دوري الأمم الأوروبية التي تصدرها منتخب سلوفينيا من تصدرها والإرتقاء للدوري ب في البطولة نجح أوبلاك في أن يتم خمس مباريات مع المنتخب دون تلقي أيه أهداف.


ونجح أوبلاك في الحفاظ على نظافة شباكه في الخمس مباريات التي شارك بها، أمام اليونان في مباراتين (0-0) ومولدوفا (4-0 و1-0) وكوسوفو (1-0)، بينما الهدف الوحيد الذي تلقاه المنتخب أمام كوسوفو في المباراة الثانية (1-2) كان زميله فيد بيليتش يحرس مرمى الفريق.

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برشلونة اوبلاك أتلتيكو مدريد

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