السنغال تعلن انتشار مرض جلدي غامض بين الصيادين

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:36 م
مرض غامض
مرض غامض
وكالات
Advertisements

انتشر مرض غامض، بين الصيادين في عدة مناطق من البلاد، وأصاب حتى الآن أكثر من 200 صياد، حسبما ذكرت السلطات السنغالية، اليوم الخميس.

 

وشكلت السلطات السنغالية، خلية أزمة مكلفة بمتابعة هذا المرض الغامض، الذي ظهر في البداية لدى صيادين في حي تياروي سير مير، بضواحي العاصمة دكار.

 

وتسبب المرض الغامض، في إصابة أكثر من مئتي صياد، كانوا عائدين من رحلات صيد.

 

وأوضح حاكم العاصمة دكار الحسن صال، أن "تقرحات ظهرت على أجسادهم ووصلت إلى وجوه بعضهم، والظاهرة ما تزال في تصاعد".

 

ووضعت السلطات السنغالية، المصابين بالمرض في الحجر الصحي، وأخذت عينات منهم ستخضع للفحص، بالإضافة إلى عينات من المحيط.

 

ولم تعلن السلطات السنغالية، عن أي وفيات بسبب المرض الغامض، أو أي حالات صحية حرجة.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مرض غامض الصيادين السنغال

أخبار تهمك

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

منذ ساعتين و 26 دقيقة

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار ايتام تحرش بـ 14 فتاه

منذ ساعتين و 21 دقيقة

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ ساعتين و 25 دقيقة

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعة و نصف

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الصحة التنزاني: انخفاض حالات الإصابة بحمى الضنك في العاصمة التجارية

مرض غامض باثيوبيا يتسبب في رعب عالمي

"تغير ملامح الوجة والوفاة".. كل ما تريد معرفته عن المرض الغامض الذي ظهر في إثيوبيا

آخرها المرض الغامض.. تعرف على رحلة إثيوبيا مع الفيروسات

لا يرتبط بكورونا.. ما هي أعراض المرض الغامض الذي يصيب الأطفال؟

مرض جديد يضرب إحدى المدن في ليبيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

12:44 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»