مانشستر سيتي يعلن تجديد عقد جوارديولا حتى 2023

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 03:26 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي تجديد تعاقده مع الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق لمدة موسمين.

 

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت بيانًا أكد من خلاله تجديد تعاقده مع المدرب الإسباني.

 

وجاء بيان مانشستر سيتي :"مانشستر سيتي يسعده أن يعلن تجديد تعاقده مع بيب جوارديولا لمدة موسمين".

 

وأضاف :"العقد الجديد سيربط جوارديولا مانشستر سيتي حتى صيف ٢٠٢٣، حيث قاد الفريق لتحقيق ٨ ألقاب منذ توليه المهمة في ٢٠١٦".

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