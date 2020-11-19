وزيرة التضامن: فخورين بالشراكة مع "تحيا مصر" لخدمة المناطق الأكثر احتياجا

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إننا نشهد اليوم إطلاق أكبر قافلة للمساعدات الإنسانية ليست في مصر وحدها، والذي يأتي في وقت حاسم من عمر الوطن، وفخر لنا أن تنطلق من العاصمة الإدارية الجديدة التي ساهم في بناءها أكثر من مليون مصري.





ووجهت "القباج"، خلال كلمتها على هامش فاعليات إطلاق أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، والمذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، التحية للقيادة السياسية التي وجهت بشكل حاسم لتحقيق الحياة الكريمة للمصريين، معربة عن فخرها بالشراكة مع صندوق "تحيا مصر" لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على أن بناء الإنسان على رأس أولويات عمل وزارة التضامن.





ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الصندوق ساهم بـ 180 مليون جنيه لصندوق الاستثمار الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة مساهمة الصندوق بـ 2 مليون جنيه للتخفيف من آثار جائحة كورونا، موجهة الشكر للقطاع الخاص على مساهمة في توفير فرص عمل للشباب ومساهمته في البنية التحتية ورفع قدرات المواطن المصري في كافة المجالات.





وأطلقت أكبر قافلة إنسانية لدعم مليون أسرة أولى بالرعاية بحضور رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث تجول رئيس الوزراء أمام الشاحنات والسيارات المبردة، لتوزع على كل محافظات الجمهورية.





وأشاد رئيس الوزراء بحجم القافلة قائلا: "حاجة جميلة وتفرح".



