عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاحات فيروس كورونا قادمة بسرعة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

كان أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، قد أكد أنه حتى الآن لم تعتمد المنظمة أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بمراجعة التجارب الإكلينيكية لهذه اللقاحات.





وقال "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" الأربعاء، أنه مع نهاية شهر نوفمبر الحالي ستكون أغلب اللقاحات المُعلن عنها قد أنهت المرحلة الثالثة من تجاربها.





وأشار إلى أن المنظمة لن تعتمد أي لقاح إلا بعد التأكد من فعاليته وأمانه، موضحًا أن نتائج لقاح فايزر حتى الآن مبشرة ولكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الشركة المتمثلة في نقل هذا اللقاح حيث يحتاج إلى درجة حرارة أقل من 80 تحت الصفر.





وأوضح أن خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا جاء من تزامنها مع فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تحدث الزيادة في مصر ولكن من المتوقع زيادة الأعداد.



