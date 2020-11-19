عاجل.. ترامب يزف بشرى سارة بشأن لقاحات كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 02:44 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن لقاحات فيروس كورونا قادمة بسرعة، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل قبل قليل.

كان أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، قد أكد أنه حتى الآن لم تعتمد المنظمة أي لقاح فعال ضد فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنها تقوم حاليًا بمراجعة التجارب الإكلينيكية لهذه اللقاحات.

وقال "الخولي" في اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي ام سي" الأربعاء، أنه مع نهاية شهر نوفمبر الحالي ستكون أغلب اللقاحات المُعلن عنها قد أنهت المرحلة الثالثة من تجاربها.

وأشار إلى أن المنظمة لن تعتمد أي لقاح إلا بعد التأكد من فعاليته وأمانه، موضحًا أن نتائج لقاح فايزر حتى الآن مبشرة ولكن هناك بعض التحديات التي قد تواجه الشركة المتمثلة في نقل هذا اللقاح حيث يحتاج إلى درجة حرارة أقل من 80 تحت الصفر.

وأوضح أن خطورة الموجة الثانية من فيروس كورونا جاء من تزامنها مع فصل الشتاء، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم تحدث الزيادة في مصر ولكن من المتوقع زيادة الأعداد.

وتابع "الكمامة وحدها لا تعطي حماية كبيرة ولابد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وهذا يقع على عاتق المجتمع بشكل أكبر من الحكومة لأن هذه الإجراءات أخف بكثير من الآثار الجانبية للإغلاق".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لقاح كورونا دونالد ترامب الفجر الرئيس الأمريكي أمريكا

أخبار تهمك

تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 18 ساعة

مستقبل كومان مع برشلونة على المحك

منذ ساعتين و 24 دقيقة

عاجل.. أستراليا تعترف بالتورط في قتل 39 أفغانيا

منذ حوالي 13 ساعة

الحبس سنتين لرئيس مجلس إدارة دار ايتام تحرش بـ 14 فتاه

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل| قفزة في إصابات كورونا.. و"الصحة" تكشف التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

مدرب حراس الأولمبي ينصح حارس الزمالك بالرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

منذ حوالي 3 ساعات

بعد رفض الأهلي ضم فاروق.. بيراميدز يغري الأحمر بصفقة تبادلية جديدة

منذ حوالي 18 ساعة

ريال مدريد يحقق في الفضيحة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

منذ ساعة و نصف

رد فعل موسيماني على تألق نجوم الأهلي مع المنتخب الأولمبي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل - إصابة مدرب الزمالك بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل - إصابة جديدة تضرب الأهلي قبل نهائي إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

عاجل.. مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين

"ترامب": الحرب التجارية مع الصين ستكون قصيرة نوعًا ما

عاجل.. أمريكا تعلن بدء اختبار لقاح فيروس كورونا

عاجل.. نتيجة فحص نائب "ترامب" وزوجته "سلبية"

عاجل.. وعد جديد من ترامب للأمريكان قبل الانتخابات الرئاسية

عاجل من ترامب بعد إصابته بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل.. الدولار يسجل انخفاضات جديدة في 5 بنوك

الأهلي يقترب من حسم صفقة الجوكر

02:29 م

بعد 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالقاهرة

12:44 م

أول تعليق من نجم منتخب مصر بعد إصابته بفيروس كورونا

08:58 م

محمد يوسف يستهدف ضم نجم الزمالك

01:42 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: تعديل وزارى فى حكومة مدبولى بعد انتخابات «النواب»

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (5) | عبدالناصر للأمريكان: اشربوا من البحر

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 18 | «عائلة الحاج متولى».. تعدد الزوجات فى زمن «محكمة الأسرة»