المركزي التركي يخالف أوامر "أردوغان" ويرفع أسعار الفائدة

قال البنك المركزي التركي يوم الخميس إنه يستهدف تراجعا دائما في التضخم، رافعا سعر الفائدة الرئيسي 475 نقطة أساس إلى 15 بالمئة كما كان متوقعا.

وقالت لجنة وضع السياسة في بيان بعد أول اجتماع للبنك منذ تولى ناجي إقبال منصب المحافظ قبل أقل من أسبوعين "تشديد السياسة النقدية سيكون مستمرا بحزم حتى تحقيق تراجع دائم للتضخم".

وجاء قرار البنك الملاكزي التركي مخالفا لتوقعات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الذي يعتبر نفسه عدوا لاسعار الفائدة المرتفعة.

وظل التضخم التركي قريبا من 12 بالمئة طوال العام ولامست الليرة سلسلة من المستويات المتدنية القياسية في الشهور القليلة الماضية لكنها ارتفعت الأسبوع الماضي بفضل توقع تشديد نقدي كبير