إيران تسجل 476 وفاة و13.223 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية في إيران، اليوم الخميس، تسجيل 476 حالة وفاة، و13.223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وأصدرت وزارة الصحة الإيرانية، بيانًا قالت فيه إنه تم تسجيل 13421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 801894، منهم 5712 مصابا في حالة صحية حرجة، يرقدون في غرف العناية المركزة.

 

 كما تم تسجيل 480 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمتوفين بسبب فيروس كورونا إلى 42941 شخصا.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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