الفترة القادمة ستكون أصعب.. ماذا قالت الصحة العالمية عن كورونا؟

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دائمًا ما تكشف منظمة الصحة العالمية، الستار عن وضع فيروس كورونا في المنطقة العربية والعالم أجمع، حيث تتابع عن كثب كافة التطورات، إذ أكدت أن الفترة القادمة ستكون أصعب في تفشي الفيروس، وأنه لا توجد مناعة دائمة ضده.



ويرصد "الفجر"، أبرز تصريحات منظمة الصحة العالمية عن وضع فيروس كورونا المستجد في المنطقة العربية.



الفترة المقبلة ستكون أصعب

استهل الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، حديثه، حول مستجدات وضع كورونا، بقوله؛ لا بد من اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه فيروس كورونا المستجد، متابعًا؛ الفترة المقبلة ستكون صعبة وربما أقسى من الــ 9 شهور الماضية لجائحة كورونا.



لا توجد مناعة دائمة ضد كورونا

وأوضح أنه تم تسجيل إصابة أشخاص بكورونا أكثر من مرة، مشيرًا إلى أن الإصابة لا توفر مناعة دائمة من الإصابة بالفيروس، بل توفر مناعة مؤقتة.



لا دليل علمي على تحور الفيروس

وكشفت منظمة الصحة، عدة حقائق، بأنه لا يوجد حتى الأن دليل علمي على تحور فيروس كورونا، بالرغم من بعض الاجتهادات الشخصية التى تشير إلى ذلك، منوها إلى أن الفيروس كائن حى ومن الوارد أن يعدل من نفسه.



لا علاقة بين تغير درجات الحرارة وانتشار كورونا

وأوضح الدكتور أحمد المنظري، لنه لا يوجد تأثير للحرارة على فيروس كورونا، وأنه لا يوجد تأثير مباشر لفصل الشتاء على فيروس كورونا، إلا أن سلوكيات الناس تتغير مقارنة بفصل الصيف، والإصابات قد تتزايد نتيجة لتزاحم الأشخاص في أماكن مغلقة ومزدحمة وغير جيدة التهوية.



لم يتم تسجيل أي لقاح

وفيما يخص اللقاحات، أكد المدير الإقليمى لمنظمة الصحة لشرق المتوسط، أنه يوجد 4 لقاحات وصلت للمراحل النهائية، ولم يتم تسجيل لقاح نهائى لكورونا ولم تخطرنا كوفاكس بأي تسجيل للقاحات تتعلق بكورونا حتى الآن.



توزيع اللقاحات بشكل عادل

وأضاف المنظرى، أن الجميع سيحصل علي اللقاح بشكل عادل بعد الوصول إليه، متابعا أن لقاح كورونا المتعلق بـ"فايزر" وصل لنتائج متقدمة، وكذلك باقى اللقاحات.



وأوضح أنه لن يتم اجازة لقاح قبل التأكد من مأمونيتة علي البشر وتايع سمعنا عن 4 لقاحات أنها مؤمونة لكن لابد من مراجعة التجارب المتعلقة بها.

