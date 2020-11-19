النيابة تأمر بالتحفظ علي سائق اتوبيس الرحلات المتسبب في حادث اتوستراد المعادي

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:46 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة البساتين الجزئية اليوم الخميس، بالتحفظ علي سائق أتوبيس رحلات الذي أنقلب علي على الطريق الدائرى في تقاطعه مع الاوتوستراد مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، تمهيدًا للتحقيق معه والوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.


وتحقق النيابة العامة في واقعة حادث حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدائرى في تقاطعه مع الاوتوستراد.



كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا بانقلاب اتوبيس رحلات أهالي قادم من محافظة الشرقية تابع لشركة شرق الدلتا، يحمل 3 مشرفين و43 طفلا مرحلة ابتدائي وإعدادي تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و13 سنة، مما أدى إلى إصابة 3 أفراد (السائق، المشرف، طالب) من ركاب الاتوبيس وانتقل رجال المرور وتم رفع السيارة وفتح الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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