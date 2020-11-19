محمد صلاح يصدم ليفربول ويغيب عن 3 مباريات حاسمة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 01:31 م
محمد صلاح
محمد صلاح
الفجر الرياضي
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يغيب محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي عن 3 مباريات حاسمة لفريقه بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا خلال تواجده مع منتخب مصر.

وأُصيب صلاح بفيروس كورونا أثناء تواجده رفقة المنتخب المصري حيث تعرض للإصابة في حفل زفاف شقيقه بسبب عدم التزامه بإجراءات السلامة العامة.

وتأكد غياب صلاح عن مباراة فريقه أمام ليستر سيتي يوم السبت بالدوري الإنجليزي وهي أولى المواجهات التي سيغيب عنها ثم أتالانتا بدوري أبطال أوروبا وهو الفريق الذي تغلب عليه بخماسية نظيفة وبرايتون في الدوري الإنجليزي.

وقال صلاح عبر حسابه على تويتر: "أن أشكر الجميع على رسائل الدعم والأمنيات الطيبة وأنا واثق أنني سأعود للمباريات قريبًا".

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