رسمياً .. حارس أسوان يدعم صفوف الداخلية بالقسم الثاني

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تعقد فريق الداخلية مع رضا السيد حارس مرمى نادي أسوان السابق في إطار تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول استعدادا للموسم الجديد بدوري القسم الثاني .



وقام الحارس بالتوقيع للداخلية لمده موسمين في حضو هشام زكريا المدير الفني للداخلية واللواء عثمان الدسوقي المشرف العام علي الفريق و محمد جمال وكيل اللاعب .



ويستعد الخالدية لمواجهة النصر في افتتاح الموسم الجديد يوم الاربعاء 25 نوفمبر الجاري في الاسبوع الاول بدوري القسم الثاني بملعب الدفاع الجوي الفرعي .

